Corsanico, partono i lavori per la rete del gas

Interventi per l’estensione della rete del gas a Corsanico: i lavori partiranno mercoledì (11 dicembre). Prenderanno il via la prossima settimana alcuni interventi per gli allacci del gas a Corsanico. I lavori per l’estensione del servizio del gas per conto di Toscana energia spa partiranno mercoledì e, salvo ritardi causati dal maltempo, dovrebbero concludersi entro venerdì (20 dicembre).

Per permettere gli interventi necessari sarà necessario restringere la carreggiata e istituire il senso unico alternato regolato da semaforo in via della Sezioni e in via del Meto, a Corsanico. Sugli stessi tratti di strada sarà ovviamente vietato parcheggiare.