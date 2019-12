Croce Rossa, raccolti fondi per i familiari delle vittime della strage

Un aiuto importante ai familiari della vittime della strage ferroviaria. La Croce Rossa di Viareggio ha voluto contribuire direttamente e concretamente alle attività dell’associazione Il Mondo Che Vorrei. Ha così raccolto alcune migliaia di euro che ha consegnato alla nota associazione alla presenza di suoi rappresentanti quali Danila Rombi.

“Chi potrà mai dimenticare quella terribili notte di oltre 10 anni fa – ricorda il presidente della Croce Rossa Luca Lunardini -. Una notte che ha segnato uno spartiacque nella vita della nostra città. Quella notta la Croce Rossa, assieme alle altre eccezionali associazioni di soccorso di Viareggio e Versilia era presente con tutta se stessa tra le fiamme ed il dolore di quel 29 giugno. Nel ricordo delle vittime e dei loro familiari la Croce Rossa ha così voluto portare un concreto sostegno alla associazione Il Mondo che Vorrei a cui tutta la citta deve così tanto e di cui tra pochi mesi ricorrerà il decimo anniversario della nascita. Il denaro raccolto sarà destinato ad ogni necessità per le loro attività, in particolare al sostegno finanziario delle borse di studio per le scuole superiori che il Mondo che Vorrei ha voluto istituire nell’ambito del progetto Educare alla responsabilità. Perché, non ci stancheremo mai di ripeterlo, mai dimenticheremo un evento che non doveva accadere e che non dovrà ripetersi”.