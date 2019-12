Geronimo Stilton a Viareggio per la giornata dedicata all’ecologia

Il topolino più famoso dei libri per bambini in arrivo a Viareggio. Domenica (8 dicembre) in piazza Cavour a Viareggio sarà una giornata speciale nel segno di natura ed ecologia con Geronimo Stilton. Nel Green village di Geronimo tante attività, giochi e laboratori per essere tutti uniti per la terra. Durante la giornata stratopici incontri con Geronimo in pelliccia e baffi e un’animazione dedicata al tema dell’ambiente e dell’ecologia.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Viareggio e con il sostegno di Sea Ambiente e Sea Risorse che saranno protagonisti durante la giornata di una caccia al tesoro dedicata al riciclo e speciali laboratori. La città di Viareggio riceverà, inoltre, la bandiera di Uniti per terra, diventando “amica di Geronimo Stilton e della natura”.

“Il tema dell’evento è quello attualissimo del rispetto ambientale e della salvaguardia del pianeta – commenta l’assessore Patrizia Lombardi – per questo motivo ci ha subito conquistati. Volutamente è stata scelta una data che fosse in prossimità delle festività natalizie e stesso vale per la scelta di realizzarlo nella maggiore area commerciale del centro cittadino, così da avere una bella atmosfera festosa, divertente e al tempo stesso educativa”.

“Contiamo di coinvolgere numerose famiglie e di creare un’intera giornata all’insegna del divertimento per i piccoli – continua -. Da parte dei commercianti di zona abbiamo ricevuto consensi molto favorevoli per questa iniziativa, e loro stessi si sono dati disponibili a supportare alcune esigenze logistiche: nei vari negozi del centro città è possibile ritirare fin da adesso dei gadget a tema”.

“Grazie quindi – conclude Lombardi – a Sea Ambiente e Sea Risorse per il contributo che hanno messo a disposizione, grazie ai commercianti del centro città, e grazie all’organizzazione che, come prima volta in Toscana, ha scelto Viareggio per realizzare questo ambizioso evento”.

Il programma della giornata Alle 11 inaugurazione del village e taglio del nastro. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 laboratori ecofriendly, produciamo energia, caccia al tesoro eco sostenibile, l’orto di Geronimo Stilton: decorazioni di Natale ecofriendly, porta tovagliolo e segnaposto, pensieri di Natale, approfondimento combattiamo la plastica a tavola: idee per allestire con creatività, in cucina con Geronimo Stilton, piccolo laboratorio di biscotti natalizi. Alle 15 Geronimo Stilton donerà a tutti i partecipanti riconoscimento per le attività realizzate (distintivo di amici della Natura). Alle 16,30 animazione con Geronimo Stilton Viva la Natura a seguire foto e autografi con Geronimo Stilton. L’ingresso e tutte le attività sono gratuite.

Geronimo Stilton è il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. I suoi libri, tradotti in 48 lingue, hanno venduto più di 35 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 148 milioni a livello globale. Di professione giornalista ed editore, Geronimo Stilton è il direttore dell’Eco del roditore, il quotidiano più famoso e più diffuso dell’isola dei topi, ma la sua vera passione è scrivere. Nel tempo libero Geronimo ascolta musica classica e si appassiona di natura, storia e ambiente.