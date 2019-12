L’associazione Meglio di ieri organizza una cena di Natale aperta a tutti

Cena di Natale con sorprese: l’associazione ricreativa culturale Meglio di ieri organizza per venerdì (6 dicembre) una serata conviviale aperta a tutti, al ristorante la casetta di Agnese di Torre del Lago, in via Turandot 4, alle 20,15.

“Una serata per salutarci, scambiarci gli auguri prima delle festività natalizie, fare il punto di quanto abbiamo svolto fino ad oggi e presentare i prossimi eventi, a partire dallo spettacolo musicale in programma sabato (14 dicembre) alle 21.15 al teatro Manzoni di Massarosa. – spiega l’associazione – Siamo nati nel febbraio 2019 e in questi primi 9 mesi di attività sul territorio sono state molte le iniziative, gli incontri, le varie collaborazioni con numeri in costante crescita raggiungendo traguardi importanti senza perdere mai la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga, ma che è quella giusta. Nel 2020 saranno sempre di più le novità con diversi progetti e nuove collaborazioni attualmente in fase di definizione”.

Nel frattempo prosegue il tesseramento con le tessere plastificate e personalizzate, con tutte le opportunità e i vantaggi che ne conseguono. La cena, aperta a tutti coloro che vogliono passare una serata in compagnia all’insegna della spensieratezza, della tranquillità e dell’allegria, prevede un menù completo dall’antipasto al dolce, al costo di 20 euro. Con l’occasione, durante la serata ci sarà una sorpresa, come segno di gratitudine e augurio di un sereno Natale.

Per informazioni e/o prenotazioni chiamare o inviare un messaggio (anche whatsapp) al 333.8095928. Per ulteriori informazioni sull’associazione ricreativa culturale, ecco il sito ufficiale http://www.megliodiieri.it/index.php/it/ e la pagina https://www.facebook.com/meglio.di.ieri/