Al Gran Caffè Margherita torna il calendario di Benvenuti

Torna il calendario d’arte dell’associazione che si occupa di ricerca neurologica, realizzato da Riccardo Benvenuti. Dopo un anno dalla scomparsa del pittore lucchese, l’Arno ha voluto rendergli omaggio con la pubblicazione di un calendario. Un’antologia, dal titolo Omaggio alla vita, che raccoglie le copertine dei lavori che il ritrattista ha regalato per undici anni all’Arno e alle tante persone che acquistando il calendario possono sostenere la ricerca neurologica. Tante stagioni, tutte dedicate alle donne, che vanno da quella dei sogni a quella dei ricordi, passando per la stagione dell’amore, della musica, della speranza, dell’anima, fino ad arrivare alla sua ultima, le Cattedrali della pace.

Sabato (7 dicembre) alle 11 nei saloni del Gran Caffè Margherita di Viareggio, si terrà la presentazione ufficiale di questo calendario che per l’associazione di ricerca neurologica che lo produce, è diventato una tradizione. Al Margherita saranno presenti, il presidente Arno Gianfranco Antognoli e il direttore scientifico Ubaldo Bonuccelli.

Il calendario ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca neurologica, aumentando la consapevolezza che molte malattie possono essere curate e prevenute. E’ una delle tante iniziative che Arno porta avanti per creare attenzione intorno a queste tematiche. Il calendario, come i vari talk show e il giornale Amici del cervello news, fa parte dei progetti divulgativi sul cervello che affiancano la ricerca pura effettuata da giovani neurologi.