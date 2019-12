Carnevale di Viareggio, via alla prevendita dei biglietti cumulativi per i corsi

A Viareggio è già Carnevale. E il primo passo è il via alla prevendita a prezzi scontati dei biglietti cumulativi per il Carnevale di Viareggio 2020, validi per l’ingresso a tutti e sei i corsi mascherati in programma il 1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio.

Abbonamenti

Il biglietto cumulativo in prevendita costa 35 euro. Mentre il cumulativo ridotto, per ragazzi da 1,20 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, costa 25 euro. L’ingresso al Carnevale di Viareggio è gratuito fino 1,20 metri di altezza.

Offerta limitata

I biglietti cumulativi scontati sono in prevendita fino all’esaurimento 22.000 in dotazione. Mentre i cumulativi ridotti per ragazzi lo sono fino all’esaurimento dei 3mila in dotazione. L’offerta, per entrambi, è valida fino al 6 gennaio se non vengono esauriti prima. Dal 7 gennaio il cumulativo intero costerà 40 euro e il ridotto 30 euro.

Dove acquistarli

I biglietti cumulativi in prevendita si possono acquistare presso la biglietteria della Fondazione Carnevale all’ingresso della Cittadella, aperta tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 (telefono: 0584.407159). I ticket si possono acquistare anche presso i supermercati Esselunga di Viareggio e di Lido di Camaiore. Dal 13 dicembre sono disponibili anche presso le farmacie comunali FarmaCity di Viareggio.

Speciale Coupon Esselunga

Grazie alla consolidata partnership tra il Carnevale di Viareggio ed Esselunga, con il biglietto cumulativo lo speciale coupon con uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro, spendibile con Carte Fidaty presso i supermercati Esselunga.

Il doppio sconto promozionale

Dal 15 dicembre al 6 gennaio sconto promozionale di 5 euro su una spesa minima di 25 euro (esclusi farmaci e promozioni in essere, salvo esaurimento scorte) con l’acquisto di un biglietto cumulativo. E nel periodo di Carnevale (dal 1 al 25 febbraio) FarmaCity aggiunge un secondo sconto con una riduzione di altri 5 euro sempre su una spesa minima di 25 euro (esclusi farmaci e promozioni in essere, salvo esaurimento scorte) presentando lo stesso biglietto cumulativo acquistato.