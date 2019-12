Scuderie Granducali, in scena una storia di Natale ambientata in Versilia

Al teatro delle scuderie granducali di Seravezza, martedì (10 dicembre) alle 21,15 andrà in scena lo spettacolo La veglia, da un’idea di Walter Bandelloni, che narra la storia di un Natale in un piccolo borgo dell’alta Versilia, in un susseguirsi di azioni teatrali, musiche e coreografie. L’ingresso è a offerta.

“C’è un piccolo borgo, sulle Alpi Apuane, dove ancora gli abitanti conducono una vita pacata, seguendo ritmi ormai forse desueti, ma, vi garantisco, sereni. Ecco, quella serenità che da noi è andata perduta da tempo, quassù è ancora percepibile. Pensate, si usa ancora ritrovarsi dopo la cena, durante le sere d’estate, nella piccola piazza a spettegolare sui fatti del giorno, od in casa dell’uno o dell’altro, accanto ad un caminetto acceso, nelle sere d’inverno, per ascoltare le storie che i più anziani raccontano. Ma c’è una sera, in inverno, in cui tutti lasciano le loro calde cucine e convergono in piazza per dare vita alla veglia che precede il giorno di Natale. Ed è proprio qui che ha inizio la nostra storia: un incontro fra amici, conoscenti, vicini di casa che si consumerà in un brevissimo lasso di tempo, appena poche ore e non accadrà nulla di eclatante, se non che, quest’anno, c’è una giovane donna, la Mari’, che deve partorire …”: questa sarà la storia, pensata da Walter Bandelloni, che prenderà corpo allo spettacolo di martedì 10 dicembre al teatro delle scuderie granducali.

Lo spettacolo è promosso dalla pro loco ed è inserito nel calendario degli eventi Natale insieme coordinato dal Comune di Seravezza.

Sul palcoscenico daranno vita ad un susseguirsi di azioni teatrali, musicali e coreografiche diversi gruppi e singoli personaggi, tutti protagonisti di questa veglia natalizia. Un narratore, Francesco Speroni, guiderà la successione dei vari quadri che di volta in volta saranno concretizzati da Le nuove leve, il gruppo teatrale di Cerreta S. Antonio, le Rainbow girls & friends, il coro S. Lorenzo di Seravezza, I castellari ed i cantanti Donatella Carli, Felice Salvatori, Caterina Ferri. Il tutto sotto la regia di Marina Marrai. E’ questo l’augurio di buon natale che la pro loco di Seravezza offre ai cittadini e a tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora in piacevole compagnia.