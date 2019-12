Torna la fiera del riuso a Massarosa

Massarosa: edizione speciale della fiera del riuso, domenica (8 dicembre) in piazza Provenzali dalle 8 alle 18.

Torna a grande richiesta la fiera del riuso, dello scambio, dell’hobbismo e del collezionismo a Massarosa, manifestazione di grande successo che ha già affascinato visitatori e turisti anche a Lucca e a Pisa. In via eccezionale la kermesse organizzata dall’associazione Occhio del riciclone Toscana no profit e patrocinata dal Comune di Massarosa sarà ospitata nella piazza Provenzali di Massarosa (la piazza del mercato) anche domenica (8 dicembre) 8 alle 18.

“Un’occasione per andare a sbirciare tra banchi e stand alla scoperta di oggetti insoliti. L’iniziativa – spiega l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – si propone di promuovere la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero degli oggetti di uso quotidiano. Pratiche virtuose che l’associazione porta avanti sia con il mercatino vero e proprio del riuso, aperto a tutti i cittadini che sono interessati, sia con laboratori per bambini e adulti per insegnare l’arte del riuso”.

Al di là di questa data eccezionale, la fiera del riuso sarà ospitata a Massarosa ogni quarta domenica del mese: prossimo appuntamento domenica 22 dicembre, sempre in piazza Provenzali.