Il Dap Festival a Parigi all\'assemblea generale dell\'International Dance Council

La fondatrice e direttrice artistica del Dap Festival Adria Ferrali e la direttrice esecutiva associata Sara Tartaglia sono state invitate dal professor Alkis Raftis, storico della danza, sociologo e presidente del Cid, nonché direttore del prestigioso Dora Stratou Dance Theater di Atene, ad incontrarsi con i rappresentanti di 170 nazioni per stringere nuove alleanze con allievi, professionisti e specialisti dell’arte della danza per il Dap (Danza in arte a Pietrasanta) che si terrà a giugno.

Il Cid (Conseil international de la danse) è un’organizzazione non-profit e non-governativa, fondata nel 1973 nei quartieri generali dell’Unesco. Definita come le Nazioni unite della danza, è l’assemblea nella quale i rappresentanti di diverse nazioni, più di 200, possono discutere temi importantissimi e fondamentali come la difesa dei diritti umani senza pregiudizi per razza, genere, religione, affiliazione politica o altro status sociale.

Il Cid ha accolto la delegazione di Pietrasanta assieme a rappresentati della Cina, India, Bangladesh, Indonesia, Olanda, Russia, Senegal, Slovenia, Sri Lanka Texas, Ukraina, Russia, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam e Italia per l’assemblea annuale. Il presidente Alkis Raftis, che sarà in visita a Pietrasanta a giugno, ha incluso il Dap Festival e le sue due rappresentanti fra gli organizzatori riconosciuti di 170 paesi del mondo.