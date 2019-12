In Versilia in distribuzione i calendari 2020 dell’Aipd

Sono in distribuzione in tutta la Versilia i calendari 2020 dell’associazione Italiana Persone Down. Dodici scatti per dodici mesi con i ragazzi protagonisti dell’associazione immortalati nelle loro varie attività quotidiane

I calendari, acquistabili con offerta minima di 5 euro, sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie comunali di Viareggio, nella sede dell’Aipd Versilia a Capezzano Pianore, alla cartoleria Arcobaleno a Camaiore (corso Vittorio Emanuele 228) e alla lavanderia Attila sempre a Camaiore (via Tabarrani 39).

Il ricavato finanzierà le attività di Aipd sezione Versilia durante tutto l’anno e a servirà a finanziare il progetto per la costruzione della Casa del Dopo di Noi.

Intanto sono ripresi anche i corsi di cucina dedicati ai ragazzi di Aipd Versilia. Si svolgono tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 nella cucina dell’hotel Joseph di Marina di Pietrasanta con la chef Anna Pratali.