La giunta comunale di Massarosa approva la netiquette per i social network: poche, chiare e semplici regole di buona condotta da tenere nella gestione dei social network per la comunicazione istituzionale: la pagina facebook, il profilo twitter e quello instragram.

“La netiquette – spiega l’assessore all’agenda digitale Michela Dell’Innocenti – è una parola ‘macedonia’, composta da etiquette, ossia le regole di buona condotta, e da net, ossia la rete internet. Ogni pagina facebook, in particolare se utilizzata da un ente pubblico, dovrebbe averne una: si tratta di semplici regole che valgono per tutti e assicurano un corretto utilizzo dei social. Strano che la passata amministrazione abbia attivato questi canali social senza aver mai pubblicato una netiquette…Purtroppo le conseguenze si vedono: la pagina istituzionale del Comune è piena di commenti dai toni aggressivi”.

La netiquette, pubblicata da oggi sulla pagina facebook del Comune di Massarosa e nei prossimi giorni anche sui profili instagram e twitter, può essere sintetizzata in questo modo: “Adotta un tono e un linguaggio educato: non è consentito l’utilizzo di termini offensivi, incitazioni alla violenza, messaggi discriminatori. Rispetta chi è diverso da te e non la pensa come te. Evita di pubblicare contenuti fuori tema, spam, contenuti illegali o pubblicitari sulla nostra bacheca e nei commenti. Evitare link esterni. Evitare commenti che si trasformano in chat personale tra utenti. Evitare i commenti con lo scopo deliberato di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica e di libertà di pensiero. Non discutere pubblicamente pratiche o provvedimenti che ti riguardano: siamo ben lieti di aiutarti, ma non possiamo trattare in pubblico la tua pratica poiché ci teniamo a proteggere la tua privacy. Evita atteggiamenti sarcastici o denigratori, volgarità, offese, minacce e in generale atteggiamenti violenti in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile. Non pubblicare contenuti che violino copyright o implichino l’utilizzo di marchi registrati senza esplicita autorizzazione. I contenuti che violeranno le regole della pagina verranno rimossi senza alcun preavviso e, qualora sia necessario, segnalati a facebook e alle autorità competenti. Qualora l’utente reiteri comportamenti scorretti, ci riserviamo il diritto di bannarlo dalla pagina”.

“Questa netiquette è un primo passo che l’amministrazione Coluccini intende fare per dare delle regole alla comunicazione dell’ente. I nostri uffici infatti – conclude l’assessore Dell’Innocenti – stanno già lavorando ad un vero e proprio regolamento comunale per l’utilizzo dei profili social”.