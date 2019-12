Palasport di Camaiore, accordo con le associazioni

Si è tenuto nella serata di giovedì (5 dicembre) l’incontro tra Pluriservizi e le associazioni che svolgono la propria attività sportiva all’interno del Palasport di Camaiore. Presenti al tavolo l’amministratore unico dell’azienda Chiara Raffaelli, il responsabile del settore Marco Bacci e i rappresentanti delle associazioni Atletica Camaiore, Vela Basket, Camaiore Volley e Rosso di San Secondo.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite le varie esigenze a livello di orario nell’ottica di garantire spazi e opportunità delle varie realtà che operano all’interno della struttura. L’esito della riunione è stato positivo e si è riusciti a trovare un accordo comune.

Pluriservizi rinuncerà agli spazi del mercoledì pomeriggio a favore delle associazioni sportive rinviando alla stagione 2020-2021 le proprie attività in quegli orari. Una sessione di allenamento del Vela Basket (giovedì pomeriggio dalle 19 alle 20,30) sarà ricollocata al Pardini Sport Center nel solco della convenzione stipulata tra Comune di Camaiore e il privato. L’Atletica Camaiore avrà a disposizione lo spazio, al martedì e al giovedì, in orario 16.30-18, condividendo in alcune occasioni (in particolare il giovedì dalle 17,30 alle 18) la palestra con l’associazione Rosso di San Secondo. Tutte le associazioni che ne avevano fatto richiesta come previsto dal regolamento comunale avranno così modo di usufruire degli spazi loro necessari.

L’accordo è stato possibile per il comune intento di valorizzare la pratica sportiva e i ragazzi che si allenano quotidianamente negli spazi pubblici. L’obiettivo dichiarato del tavolo di lavoro è quello di garantire a tutte le realtà sportive del territorio la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività. Nel prossimo mese di giugno si terrà un nuovo incontro per la pianificazione della stagione sportiva 2020-2021.