Un Natale di cartapesta alla Cittadella del Carnevale

Si conclude domani (8 dicembre) la tre giorni di Natale in Cittadella, con animazione per bambini, la neve artificiale, l’area per i collezionisti di materiale filatelico, la presentazione del libro fotografico sul Carnevale di Viareggio firmato da Roberto Paglianti, la presentazione dei bozzetti delle pedane aggregative e l’illuminazione pirotecnica.

Momenti natalizi e anteprime di Carnevale dalle 15. Nei laboratori della cartapesta si potrà fare esperienza con la materia prima di Burlamacco e scoprire anche l’arte di fabbricare divertenti aquiloni. In collaborazione con Versilia Bimbi i più piccoli potranno divertirsi con i giochi giganti in legno: Tetris, Tris, Memory, pesca, tiro del cerchietto, costruzioni fatte a mano da artigiani locali per riscoprire la bellezza dei giochi in legno, mentre al teatrino kamishibai si racconteranno tante storie. Tavoli speciali riservati ai collezionisti saranno la location ideale per scambi di materiale filatelico anche a tema carnevalesco. Neve artificiale in piazza Burlamacco.

Alle 16 il fotografo Roberto Paglianti presenterà il suo viaggio fotografico nel libro Maschere & maschere. Alle 17 è in programma la presentazione dei progetti delle pedane aggregative che parteciperanno ai corsi mascherati del Carnevale 2020. A conclusione alle 18 lo spettacolo di illuminazione pirotecnica in piazza Burlamacco, alla Cittadella. Ingresso libero.