La strada dei presepi, al via la terza edizione del concorso

Il concorso La Strada dei Presepi – Luigi Giangrasso, che ha lo scopo di promuovere la tradizione e favorire l’aggregazione nella creazione di presepi natalizi è giunto alla sua terza edizione. La partecipazione è aperta a singoli cittadini, scuole, associazioni: il modulo con la domanda è a disposizione, fino a venerdì (13 dicembre) negli uffici della circoscrizione di Torre del Lago.

Nessun limite per le dimensioni del presepe, unica necessità è che sia ben visibile e allestito all’aperto a partire da domenica (15 dicembre). A gennaio si riunirà un’apposita commissione che decreterà il vincitore.

Al primo classificato andranno due biglietti per un’opera a scelta del Festival Pucciniano e due biglietti cumulativi validi per l’edizione 2020 del Carnevale di Viareggio. Previsti premi anche per il secondo e il terzo posto.

Allestiti nel frattempo i presepi di piazza Mazzini, quello suggestivo nella pagoda sul Belvedere di Torre del Lago mentre è in via di allestimento la Natività nel giardino di Villa Borbone.

Venerdì (13 dicembre) poi, alle 17, a Villa Paolina, ci sarà l’inaugurazione del presepe di cartapesta preparato da Gionata Francesconi.