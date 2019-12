Pesca, summit Remaschi-Alberici a Viareggio

Incontro in municipio tra l’assessore regionale Marco Remaschi e il vicesindaco Valter Alberici, presenta anche Alessandra Malfatti della Cittadella della Pesca: sul tavolo i temi riguardanti la pesca e la flotta viareggina, dai progetti europei, agli investimenti sul territorio.

“L’occasione per fare il punto sull’argomento – commenta Alberici – e per progettare nuove forme di collaborazione anche grazie all’attenzione che sa sempre l’assessore Remaschi ha dimostrato per la marineria viareggina”.