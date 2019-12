Il Comune insegna come difendersi dalle truffe

Nell’ambito del progetto del controllo di vicinato, nato dalla collaborazione tra cittadinanza e amministrazione comunale di Camaiore, sono convocate due riunioni per sensibilizzare la popolazione sui rischi delle truffe a domicilio, fenomeno che ha visto un aumento di casi in particolare modo a danno delle persone anziani.

Come difendersi dalla truffe vedrà un intervento a cura del comandante dei carabinieri della stazione di Camaiore Giovanni Mei sulle buone pratiche per difendersi dai malintenzionati. Il primo appuntamento è in programma domani (14 dicembre) alle 16,45 nella sala parrocchiale di Pontemazzori; il secondo si terrà domenica (15 dicembre) alle 10,30 alla sala parrocchiale di Valpromaro.