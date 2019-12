Piazzone, sosta gratis per il Natale

Sosta gratis al Piazzone nei giorni che precedono il Natale. Grazie ad una delibera approvata dalla giunta Del Ghingaro, infatti, da sabato 21 a martedì 24 dicembre, dalle 8 alle 20, gli stalli blu delle strade intorno a piazza Cavour saranno completamente gratuiti.

Mo.Ver. provvederà a segnalare la gratuità del parcheggio con appositi cartelli e coperture dei parcometri. Ma le novità per la sosta al piazzone non sono finite: da quest’anno infatti, a partire da sabato 14 dicembre, fino a venerdì 20, sarà gratuita la prima ora di sosta: quindi i minuti non a pagamento salgono da 30 a 60.

E’ bene sottolineare che le strade interessate sono via San Martino, Verdi e Zanardelli, nel tratto compreso tra via S. Andrea e via Veneto, con esclusione di queste ultime.

“Un provvedimento che si inserisce nel generale piano di rilancio del commercio viareggino – commenta l’assessore Patrizia Lombardi -: il nostro obiettivo è quello di favorire la sosta e incentivare così la frequentazione del centro cittadino che, ancor di più durante le feste di Natale, diventa cuore della città».