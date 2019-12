Ancora festa a Massarosa in occasione dei 150 anni dalla costituzione del Comune. Ieri mattina (15 dicembre) un tour di cittadini e amministratori sul lago a bordo della motonave Burlamacca, mentre alle 11,30 la comitiva ha fatto visita al museo archeologico di Massaciuccoli accompagnata dalle guide del Gruppo archelogico massarosese.

La festa ha coinvolto anche il capoluogo. A Massarosa folla di gente per le Magie di Natale, i mercatini ospitati nella piazza davanti il municipio e lungo la via Cenami e per il museo vivente. Alle 15, nell’atrio del palazzo comunale, il presidente del consiglio Claudio Marlia e il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini hanno scoperto una targa che celebra il 150esimo del Comune di Massarosa.

La festa del Comune prosegue anche oggi (16 dicembre) alle 21 nell’auditorium delle scuole Pellegrini con un concerto di Natale.

Mercoledì ultimo giorno dei festeggiamenti. Al mattino nei due comprensivi scolastici di Massarosa si terranno lezioni sulla storia di Massarosa grazie alla sezione massarosese dell’Istituto storico lucchese, mentre dalle 15 alle 17 alle scuole medie si terrà una lezione su Leonardo Da Vinci a cura del professor Giuseppe Paoli.

Gran finale nella serata di mercoledì: serata istituzionale di alto profilo al teatro Vittoria Manzoni. Dalle 21 infatti si terrà infatti la rappresentazione della tragedia Antigone di Vittorio Alfieri a cura della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro con la regia di Marco Viecca. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.