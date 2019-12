La magia del Natale a Torre del Lago

A Torre del Lago, mercatino artigianale, street food e animazione. Questo e molto altro è La Magia del Natale, in programma da sabato (21 dicembre) a martedì (24 dicembre).

Dalle 10 alle 20, i banchi esporranno in piazza della Pace i loro prodotti: da quelli tipici regionali a quelli caratteristici del periodo invernale e natalizio. Non mancherà l’animazione dedicata ai più piccoli, con Babbo Natale e i suoi elfi e i personaggi del mondo Disney e Marvel. Non ultimo, uno spazio dedicato alle associazioni del territorio con esibizioni di canto e ballo.

“Un’iniziativa che abbraccia l’ultimo week end prima di Natale, fino alla vigilia – commenta l’assessore al Commercio, Patrizia Lombardi -: piazza della Pace a Torre del Lago sarà protagonista di queste giornate di festa, con un evento che avrà modo di vivacizzare e incuriosire con proposte commerciali e gastronomiche veramente particolari. Ringrazio tutti quanti si sono impegnati nell’organizzazione, gli espositori, ma anche i commercianti della zona che, come sempre, rispondono positivamente ad ogni sollecitazione. Invito tutti i cittadini a partecipare e a visitare Torre del Lago per una giornata di shopping in allegria”.