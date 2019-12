Camaiore, si dimette il consigliere Pd Daniele Spelta

Camaiore, si dimette il consigliere comunale del Pd, Daniele Spelta, e passa a Italia Viva. Le dimissioni sono state protocollate questa mattina (23 dicembre).

“Dopo anni di militanza politica iniziata nel 2007 tra i fondatori del partito – spiega – lascio oggi il Pd per confluire in Italia Viva, il nuovo Partito di Matteo Renzi. A livello locale ho ricoperto la carica di segretario di circolo del centro storico poi successivamente a livello versiliese membro della segreteria territoriale. Sono stato eletto nel 2012 per la prima volta e riconfermato nel 2017 in consiglio comunale con piu di 200 preferenze nelle file del Partito Democratico e la mia coerenza da persona seria e onesta mi porta a prendere questa scelta per rispetto ai cittadini che mi hanno eletto e a quelle persone che mi hanno sostenuto in un partito nel quale da tempo non mi rispecchio più a livello nazionale”.

“Rimarrò comunque – prosegue – una sentinella attenta del territorio e continuerò nella difesa dei miei ideali di giustizia sociale e di sostegno alle associazioni del territorio ma da semplice iscritto portando avanti le politiche di Italia Viva, un progetto entusiasmante e lungimirante che ho sposato sin dall’inizio della sua nascita. Ci tengo a ringraziare i cittadini e tutte quelle persone in primis la mia famiglia che mi hanno sostenuto in questi quasi otto anni belli ed emozionanti vissuti sul territorio tra la gente ed un augurio ai consiglieri comunali tutti ed alla giunta perché maggioranza e opposizione lavorino assieme nell’interesse esclusivo della comunità”.