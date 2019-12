Capodanno, concerto con il maestro Veronesi a Viareggio

Quale modo migliore per iniziare il nuovo anno, ispirati dalle trascinanti musiche del concerto di Capodanno di Viareggio? L’appuntamento è al Teatro Eden il 1 gennaio con l’orchestra del Festival Puccini sotto la guida del maestro Alberto Veronesi con un programma trascinante e festoso: dalle note melodie dei valzer viennesi di Strauss a la Farandole di Bizet, conosciuta anche come la Marcia dei Re, un canto natalizio della tradizione francese, alla danza delle ore tratta dall’opera la Gioconda, di Amilcare Ponchielli, il cui librettista Arrigo Boito immaginò dodici ballerine danzanti in cerchio come le ore sull’orologio e due ballerini in mezzo, a simboleggiare le lancette.

Un programma in cui non poteva mancare Puccini di cui i musicisti dell’Orchestra del Festival Puccini sotto la bacchetta di Alberto Veronesi sono tra i maggiori interpreti. Di Puccini si ascolterà La tregenda tratta dalla prima opera composta da Giacomo Puccini, Le Villi.