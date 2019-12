A Camaiore arriva l’ordinanza per l’uso dei fuochi artificiali a Capodanno

Un’ordinanza per regolamentare l’uso di fuochi artificiali. E’ questa la novità firmata dal sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto col fine di tutelare i cittadini in questo periodo di feste. La polizia municipale rimane comunque impegnata in una specifica attività di prevenzione da eventuali infortuni. Il provvedimento intende anche preservare il benessere degli animali domestici. L’ordinanza ha validità da oggi (30 dicembre) fino al 7 gennaio.

L’ordinanza riguarda il divieto di uso di botti ovvero di quei dispositivi che hanno esclusivo effetto di rumore, il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino il marchio Ce e il divieto di questi, anche marcati, all’interno dei centri abitati, nelle zone boscate e nelle aree parco fatta eccezione per i casi cui siano stati rilasciati titoli autorizzatori da parte delle autorità amministrative competenti. Il consiglio dell’amministrazione nei casi in cui l’utilizzo è consentito resta quello di attenersi alle modalità d’uso riportate sulle confezioni. L’inosservanza sarà punita con una multa che può variare dai 25 ai 500 euro.

“Abbiamo recepito le direttive impartite dalla Prefettura che ci aveva chiesto, in una recente riunione, di evitare divieti generalizzati – spiega il sindaco -. Non c’è nessuna ostilità nei confronti di acquirenti ed esercenti, ma ci aspettiamo responsabilità nell’uso di questi strumenti per proteggere le persone, e anche i nostri animali domestici, dalle derive che purtroppo spesso si presentano in occasione del Capodanno”.