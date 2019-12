Bilancio partecipato a Viareggio, selezionati 80 cittadini

Sono 80, 43 donne e 37 uomini, hanno dai 20 agli 83 anni, sono residenti per metà a Viareggio e l’altra metà a Torre del Lago: spetterà a loro decidere come saranno spesi i 500mila euro messi a bilancio dal Comune di Viareggio, per il bilancio partecipato, 250mila per Torre del Lago e altrettanti per Viareggio.

Il reclutamento degli 80 cittadini è intanto è iniziato lunedì 2 dicembre e finito venerdì (27 dicembre): partendo dai nominativi estratti a sorte dalle liste anagrafiche, persone incaricate dal Comune hanno consegnato a domicilio la lettera di nomina a firma del sindaco, e chiesto ai sorteggiati l’accettazione del ruolo e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In una prima fase, che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2020, verranno analizzate le attività realizzate dal Comune: il primo appuntamento è per mercoledì 8 gennaio, alle 18, alla Galleria d’arte moderna e contemporanea.

In un secondo momento i cittadini si dedicheranno alla realizzazione di veri e propri progetti per finanziare lavori pubblici sul territorio. A marzo tutta la popolazione sarà chiamata a scegliere, attraverso una votazione, i due progetti vincitori (uno per ciascuna area geografica) che saranno concretamente realizzate.

“Ringrazio quanti hanno accettato di mettersi in gioco. Un’occasione importante – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – per un impegno di poche ore, che rende il cittadino parte attiva della vita amministrativa comunale. Viareggio, da sempre, esprime grande voglia di partecipazione: è arrivato il momento di mettere insieme idee e prospettive”.