Febbre Fiat 500 a Massarosa: a giugno il super raduno

Un grande raduno di Fiat 500 a Massarosa. Il Comune ha infatti patrocinato la manifestazione in programma il prossimo 14 giugno quando sul nostro territorio passeranno centinaia di auto storiche accompagnate da curiosi e appassionati delle quattro ruote.

L’evento è organizzato dall’associazione Versilia Fiat 500 Club Italia ed interesserà diverse località di Massarosa. La partenza è prevista da Piano di Conca. Poi le Fiat 500 storiche passeranno per il capoluogo proseguendo per Massaciuccoli. Nel pomeriggio il corteo di rientro passerà invece per Pieve ad Elici per terminare il tour nel paese di Montemagno.

“Si tratta – spiegano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore al turismo Michela Dell’Innocenti – di un appuntamento capace di richiamare tanta gente, tra semplici curiosi, appassionati e collezionisti. Un evento che, organizzato fuori stagione, ci auguriamo possa portare presenze sul nostro territorio. Sarà una giornata dedicata ai motori, ma l’augurio è che chi viene a Massarosa possa apprezzare anche le nostre bellezze naturali e la ricca offerta di attività enogastronomiche del nostro territorio”.