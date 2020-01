Passione Carnevale, Cuarón e Da Vinci sui carri di Pietrasanta

Il premio Oscar Cuarón, il genio Leonardo Da Vinci, il sommo vate Dante Alighieri con gli “otto” vizi capitali e la pop-star Jovanotti salgono sui carri del Carnevale Pietrasantino. Non mancano i tormentoni come Save the Planet sulla scia delle battaglie ambientali o All you can eat, la nota formula del mangia quanto vuoi e paghi lo stesso prezzo. Svelati i temi dei carri delle dodici contrade di Pietrasanta che sfileranno in occasione dei tre corsi mascherati in programma domenica 9, 16 e 23 febbraio (partenza alle 15) del Carnevale Pietrasantino organizzato dal Comune di Pietrasanta. Corso di recupero, in caso di pioggia, già fissato per il 1 marzo.

Ufficiale insieme all’ordine di esibizione dello Sprocco e della Scartocciata che si terranno al teatro comunale, anche l’ordine di uscita dei carri allegorici delle contrade. Il primo a sfilare sarà quello della contrada Brancagliana con Lo Sprocco presenta: un carnevale da Oscar con la sagoma gigante in cartapesta del regista messicano Cuarón, Premio Oscar e cittadino onorario della Piccola Atene.

“Dietro ogni carro c’è tanto lavoro e tanta passione – anticipa Andrea Cosci, Assessore alle Tradizioni Popolari – I bozzetti di carri e mascherate sono il preludio a corsi belli, colorati, ricchi di contenuti e sicuramente molto partecipati come da qualche anno sta succedendo. Nelle ultime edizioni il nostro Carnevale è cresciuto molto battendo anche dei record di presenze. Piace alle famiglie e piace tantissimo ai bambini. Ha le dimensioni giuste del Carnevale per tutti”.

Il filo conduttore è il tempo dall’avanti Cristo con Mummia Mia della contrada Marina, passando per i Vizi capitali di Pollino Traversagna sullo sfondo dei canti di Dante Alighieri (ma i peccati non saranno sette ma bensì otto) passando per Da Vinci al Carnevale de Il Tiglio – La Beca, lo Steampunk, filone della letteratura fantascientifica della contrada Africa Macelli (titolo Steampunk e la macchina dell’allegria) per arrivare alla contemporaneità con Jovanotti save the planet di Strettoia e All you can eat della contrada Valdicastello in versione Sol Levante tra kimoni, bacchette e sushi. Non manca, naturalmente, il solito trionfo di colori e mascherate che fanno impazzire i più piccoli con Quattro salti nel sole della contrada La Corte, Oltre le nuvole de La Collina, Ri…Carica la fantasia degli Antichi Feudi, La pentola d’Oro di Pontestrada e, per finire, Nella tela del ragno de La Lanterna.

Gli interessati possono rivolgersi alle singole contrade per l’acquisto dei biglietti per una delle serate oppure all’ufficio sport, tradizioni popolari e turismo in Piazza Matteotti 29 allo 0584.795246, 0584.795281 o cellulare 335.346623.