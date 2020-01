Pietrasanta, via libera ai primi lavori per il Museo Mitoraj

In vista della realizzazione del museo dedicato a Mitoraj, l’artista franco-polacco cittadino onorario di Pietrasanta, via libera della giunta comunale alla demolizione propedeutica dei cinque fabbricati (circa 7mila metri cubi, tra cui ex magazzini) adiacenti al corpo centrale dell’ex mercato coperto di via Oberdan.

Il museo, finanziato con 2 milioni di euro dal ministero dei beni culturali, vedrà la luce nel 2021. “Entriamo nella fase operativa del progetto Museo Mitoraj. E’ uno degli obiettivi del nostro mandato elettorale che può finalmente partire – anticipa il sindaco Giovannetti – L’iter è iniziato nel dicembre 2016 con la firma del decreto del ministero dei beni culturali, tre anni dopo e dopo aver portato in porto tutti i complicati e lunghi iter urbanistici, siamo pronti a partire con quella che sarà un’opera importantissima dal punto di vista culturale, turistico e della promozione della nostra città e della Versilia. Proprio negli scorsi giorni i progettisti hanno anticipato alcuni degli elementi di quello che sarà il museo e quello che rappresenterà per la città in termini anche di innovazione. Sarà un polo di attrazione internazionale che darà ulteriore forza alla nostra proposta turistica e culturale”.

Il progetto prevede il mantenimento della struttura dell’ex mercato coperto per realizzare uno ‘spazio super-pubblico’ con una nuova piazza che mette in connessione via Oberdan con il foyer per celebrare il rito dell’urbanità e della condivisione. Il museo ospiterà la collezione di Mitoraj ma sarà dotato anche di uno spazio per le mostre temporanee e un ristorante/caffetteria al piano del giardino, verso sud.