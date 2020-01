A Massarosa un weekend all’insegna della Befana

Una domenica ricca di eventi nell’attesa dell’arrivo della Befana. È ricco il programma degli appuntamenti organizzato per domenica (5 gennaio) a Massarosa. Sarà la musica classica la protagonista dell’evento in programma a Mommio Castello organizzato dall’associazione culturale A Mommio Castello. Alle 18 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, concerto di musica classica ad ingresso gratuito. Ad esibirsi saranno Kirsten Andersen al violoncello, David Maia al fagotto e Dennis Dallan al canto. A Piano di Mommio, nella piazza Martiri della Sassaia, arriverà la Befana organizzata dai donatori di sangue Fratres: a partire dalle 16 rassegna di Befane cantate, stand gastronomici e la vecchina con la scopa con la quale potersi fare una bella foto.

Befana protagonista anche a Piano del Quercione dove da sabato (4 gennaio) dalle 16 alle 18,30 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 avverrà la raccolta di regali a cura della Misericordia del paese in piazza della Chiesa e in via Papa Giovanni XXIII. A partire dalle 17,30 di domenica, la Magica sera della Befana con calze piene di dolci e prelibatezze per tutti i bambini. In caso di maltempo l’evento si terrà al circolo accanto alla chiesa.

La Befana arriva in collina anche a Bargecchia e Corsanico grazie alla Croce Verde Avis collinare, la Misericordia di Corsanico, la Corale San Michele e l’associazione Pro Loco La Collina. Nella sede della Croce Verde di Bargecchia calze e regali a tutti i bambini dalle 15 alle 17 di domenica, poi cantori e musici passeranno per le borgate collinari a portare buonumore e allegria.

A Bozzano, nella sera di domenica, la Befana farà visita ai residenti del paese accompagnata dalla banda e dai cantori del corpo musicale Giacomo Puccini. Per chi desidera una consegna ‘speciale’ di doni da parte della Befana ai propri bambini può contattare il 339 8674620. Festa grande anche a Gualdo e nei paesi limitrofi con la befana che passerà per le strade a partire dalle 18 grazie all’associazione culturale Antico Borgo Gualdo. Sarà il comitato paesano ad organizzare la festa Aspettando la Befana anche a Valpromaro dalle 14,30 alle 18,30 di lunedì (6 gennaio).

Infine Befana insolita anche a Massarosa. In via don Minzoni sabato dalle 15 alle 19, la vecchina con la scopa sarà accompagnata da personaggi del mondo dei cartoon e dei fumetti, come Spiderman e Elsa. Dalle 16 farà visita anche al Parco degli Sterpeti dove è previsto un pomeriggio tra balli, canti e trucca-bimbi a cura dei donatori Fratres di Massarosa.