Costa toscana, Montemagni: “La commissione non si riunisce da mesi, Pd incapace”

Commissione costa toscana, tutto tace da luglio. Ad alzare la voce è Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega: “Meno male – afferma – che gli esponenti del Pd ad inizio legislatura hanno riconosciuto le difficoltà della costa toscana ed abbiamo quindi accolto con speranza ed entusiasmo l’idea di una apposita commissione per il rilancio del predetto territorio. Peccato, però che, ormai da mesi non si ha più notizia della suddetta Commissione”.

“I problemi per le zone costiere permangono e magari si sono pure acuiti – precisa l’esponente leghista – ed è inaccettabile che ci si riunisca così raramente, dato che le criticità non si possono, ovviamente, risolvere da sole. Se si predica bene, ma poi si razzola male allora è come prendere in giro chi risiede o lavora nelle province tirreniche; tutto ciò, pertanto, dimostra, per l’ennesima volta l’incapacità di chi amministra (fortunatamente, auguriamoci, ancora per poco) la Toscana, di affrontare i problemi e cercare soluzioni”.

“Le Commissioni – conclude Elisa Montemagni – hanno, a nostro avviso, ragione d’esistere se lavorano con continuità ed impegno; confrontarci solo ogni tanto è, quindi, sinonimo di pressapochismo e di scarsa attenzione e ci porta a pensare che chi governa ha creato solo uno spot intorno al problema, ma si è disinteressato delle soluzioni”.