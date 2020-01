Viareggio, due nuovi progetti inclusivi al museo del Carnevale

Due nuovi progetti di accessibilità al museo del Carnevale di Viareggio, uno per persone con autismo e l’altro rivolto a persone con Alzheimer. Un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto regionale dei musei accessibili, grazie alla quale gli educatori hanno potuto formarsi col comune obiettivo di organizzare visite guidate mirate, per permettere a tutti di fruire degli spazi museali.

Nell’ambito del progetto regionale Musei accessibili, accessibilità cognitiva nei musei toscani l’associazione culturale L’immaginario, in collaborazione con Autismo Firenze, ha proposto un corso di formazione finalizzato a condividere esperienze e sviluppare le competenze necessarie per la creazione di nuovi programmi museali, accessibili alle persone nello spettro autistico. Il corso si è concluso oggi (10 gennaio) con la presentazione a Firenze, nella biblioteca dell’ufficio cultura della Regione, dei progetti da parte dei musei toscani che hanno aderito.

Carnival experience è il titolo del progetto incentrato sull’Espace Gilbert alla Cittadella ed ha visto la collaborazione della cooperativa sociale Crea di Viareggio. Gli educatori di Crea e gli educatori del museo del Carnevale, insieme, hanno messo a punto un percorso possibile di accessibilità per persone con autismo. La visita guidata proposta potrà comprendere un percorso esperienziale tra le opere esposte nell’Hangar 16. Un percorso immersivo, che coinvolga l’esperienza tattile con la cartapesta, quella visiva con immagini delle sfilate e quella uditiva attraverso il repertorio musicale del Carnevale. Il percorso potrà concludersi anche con laboratori mirati sulla lavorazione della carta a calco e il senso della maschera e del mascherarsi.

Il percorso sull’Alzheimer, invece, si concluderà martedì (14 gennaio) con la presentazione del progetto di visite guidate specifiche legate ai temi del Carnevale. Anche in questo caso gli educatori del Museo del Carnevale sono stati impegnati nella formazione per accogliere persone con demenza e i loro accompagnatori, oltre che nella progettazione di attività accessibili per valorizzare le potenzialità delle persone con Alzheimer così da restituire loro dignità e ruolo sociale.