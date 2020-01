Cavalcavia di Querceta, Verona: “Valutiamo tutte le possibilità”

“La ristrutturazione del cavalcavia di Querceta sta attraversando una fase di valutazione e niente è stato ancora deciso”. A dirlo è il vicepresidente della Provincia, Maurizio Verona, intervenendo sulla questione dei lavori all’infrastruttura versiliese, inserita dall’amministrazione provinciale tra quelle che necessitano interventi urgenti per essere messe in sicurezza e, fin da subito, individuate dalla nuova giunta provinciale appena insediata come fondamentale per la viabilità dell’entroterra versiliese.

“Quello di Querceta – spiega Verona – è un cavalcavia di secondo livello, pertanto avrà sempre delle limitazioni di transito, come ci ha fatto notare l’ingegner Bartelletti, incaricato del progetto. Questo ci ha portati a valutare anche eventuali soluzioni alternative che vanno dalla creazione di un sottopasso, al consolidamento della struttura o alla realizzazione di un sovrappasso, senza escludere alcuna possibilità, compresa la creazione di un nuovo ponte. Molto, ovviamente, dipenderà dalle risorse economiche che avremo a disposizione”.

Come sottolinea il vicepresidente della Provincia “adesso siamo nella fase di valutazione dei costi e dei benefici delle varie soluzioni che abbiamo sul tavolo. Da una parte, infatti, prioritaria per la Provincia è la sicurezza del transito sul cavalcavia, ma intendiamo tutelare anche le esigenze di chi quel ponte deve percorrere ogni giorno e, pertanto, sul tavolo vi sono numerose variabili di cui tenere conto. Tutto questo sarà al centro di un incontro che avremo a brevissimo con l’amministrazione comunale di Seravezza, al fine di individuare il percorso migliore da intraprendere per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti e, cioè, rendere il cavalcavia sicuro e all’avanguardia”.