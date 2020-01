Consorzio di promozione turistica della Versilia protagonista alla Bit

E’ alla Bit – Borsa internazionale del turismo, la prestigiosa fiera in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio, la prima trasferta dell’anno organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia per proseguire l’attività di marketing territoriale che, dal 2016, guarda all’intero comprensorio e alle sue molteplici peculiarità.

Anche quest’anno, l’ente presieduto da Carlo Alberto Carrai avrà una propria postazione all’interno degli spazi di Toscana Promozione Turistica, dove si presenterà forte degli strumenti allestiti nei 18 mesi di lavoro del progetto #inVersilia: il portale inversilia-b2b.com, per raccogliere nuove iscrizioni di tour operator, community e gruppi di interesse che diventeranno così sempre raggiungibili, anche dalle più piccole aziende versiliesi, in questa “fiera” virtuale e continua riservata alle imprese del comprensorio.

Ma anche il sito inversilia.com, front-office per i turisti con vari servizi organizzati per presentare il territorio in modo unitario e coordinato.

Una cassetta degli attrezzi perfettamente in linea con la struttura della fiera milanese che, il primo giorno, sarà aperta al pubblico, mentre negli ultimi due avrà uno sviluppo riservato ai soli professionisti del settore.

“Il nostro obiettivo – sottolinea il presidente Carrai – è mettere la Versilia in contatto con quei buyer che BitMilano ha selezionato con grande accuratezza dai Paesi di interesse più strategico per invitarli a quella che, ormai, è universalmente riconosciuta come la ‘piazza’ naturale del networking turistico. Il Consorzio e la Versilia ci saranno”.