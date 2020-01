Fisco e appalti, convegno a Viareggio

Gli appalti, le novità fiscali e la gestione in sicurezza. Questo il titolo del convegno in programma pervenerdì (17 gennaio) a partire dalle 16 in sala Udina a Viareggio. L’appuntamento, organizzato dal Gruppo Sgro, Moores Rowland Partners e Audit partners sarà l’occasione per approfondire tutte le novità contenute nel articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997, entrato in vigore lo scorso 1 gennaio.

Il nuovo testo normativo prevede, nello specifico, che l’impresa appaltatrice, affidataria o sub-appaltatrice sarà responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute ed il committente svolgerà una funzione di controllo al fine di verificare l’ammontare complessivo degli importi da queste versati.