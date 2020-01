Strage Viareggio, Sì Toscana: “Revocare onorificenze a Moretti”

Attivare le procedure di revoca delle onorificenze ricevute (Cavaliere della Repubblica e Cavaliere del lavoro) da Mauro Moretti, intervenire per chiedere la riabilitazione morale e il reintegro dei diritti del ferroviere Riccardo Antonini. È quanto chiede la mozione presenta da Sì-Toscana sinistra in Consiglio regionale, primo firmatario Tommaso Fattori, votata dall’Aula.

Nel testo si rinnova la “più sentita e profonda vicinanza all’intera città di Viareggio e in particolare ai familiari delle vittime e dei feriti e chiede alla giunta di adoperarsi anche per il reintegro e il ritiro delle sanzioni nei confronti dei lavoratori sospesi o licenziati per aver difeso la sicurezza e la salute di ferrovieri e cittadini”.