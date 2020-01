Viareggio Viva: “Candidatura Pd, comunicato criptico più delle convergenze parallele”

Si infiamma già il dibattito politico in vista delle elezioni a Viareggio. E Viareggio Viva, uno dei due comitati di Italia Viva nati a Viareggio, si scaglia contro il Pd, dopo l’annuncio della candidatura di Bonaceto.

“I partiti nicchiano e a Viareggio non possiamo permettercelo – dice David Zappelli, consigliere comunale e promotore del comitato – Il comunicato del Pd sulla propria presunta candidatura è più criptico del concetto di convergenze parallele (che, invece, detto da Moro era chiarissimo, ma appunto era Moro), mentre Italia Viva è chiamata a decidere se stare con gli uomini della vecchia politica, o con Giorgio Del Ghingaro che non solo invece è il futuro, ma che ha rimediato anche a un bel po’ di guai fatti dagli stessi uomini che ora rispuntano senza ritegno”.

“Delle due l’una: o Italia Viva di Viareggio è autenticamente renziana – prosegue la nota – e allora deve stare con Giorgio Del Ghingaro, oppure non lo è, ma si tratta solo di un uso strumentale dell’avversaria pronta a tutto pur di dare contro al sindaco Del Ghingaro, ed elemosinare un minimo di visibilità, anche per esempio spacciare il più alto aspetto della partecipazione dei cittadini al bilancio come una riunione da bar svoltasi nella sala Viani”.

“Tornando invece al Pd – prosegue la nota – da una parte si dice che il loro presunto candidato è autorevole (senza ancora ufficializzarlo, si noti) ma dall’altra si chiede che tutte le forze di centrosinistra convergano sul candidato governatore. Cioè: loro farebbero campagna contro di noi (che siamo sì civici, ma per grandissima parte di estrazione di centrosinistra), dall’altra ci chiedono di stare con loro”.

“Qualcosa non torna, per vero ci interessa poco – conclude Zappelli – noi andiamo avanti, con Del Ghingaro ovviamente”.