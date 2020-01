Del Ghingaro: “Abbiamo un progetto per Viareggio che deve continuare”

“Molte cose restano da fare, abbiamo un progetto per la città che deve continuare; su alcune cose possiamo e dobbiamo migliorare, ma quello che non si può mettere in dubbio è il cambiamento nei metodi e nei modi di fare politica“. Con queste parole il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ufficializza la sua candidatura a sindaco, in vista del voto di primavera. Il primo cittadino lo fa dopo il maxi vertice della maggioranza che si è svolto il 18 gennaio scorso.

“Tornano ciclicamente, con tempismo perfetto – afferma – , in prossimità delle elezioni, le ipotesi sulle decisioni del sottoscritto. Ipotesi che sempre antepongono il tentativo di posizionarsi nel panorama politico regionale e nazionale rispetto al concetto di politica come azione in grado di cambiare una città o una comunità più ampia”.

“La mia storia personale e amministrativa – va avanti – dimostra che le scelte fatte sono state il frutto di un percorso chiaro nel segno del cambiamento, della discontinuità, della partecipazione. Fare il sindaco di una realtà straordinaria come Viareggio, permette di progettare e realizzare piccoli grandi interventi in grado di cambiare il volto della città e di incidere nel tessuto sociale, economico e produttivo di una comunità ferita ma sempre pronta a riprendersi la sua straordinaria bellezza. I risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti e sono frutto di un lavoro di squadra dove ciascuno ha potuto portare la propria esperienza, le proprie competenze, i propri ideali”.

“In questo senso – prosegue Del Ghingaro – il civismo è una grande risorsa, è la possibilità di aprire la politica alle donne e agli uomini che mettono al primo posto le idee e interpretano le richieste di una società sempre più complessa, ma anche sempre più tendente all’egoismo e al personalismo. Le ultime vicende politiche nazionali e locali lo dimostrano: i cittadini sono spesso più avanti di chi li rappresenta e chiedono risposte chiare e concrete; non si fidano di coloro che, intenti a conservare il proprio orticello, sfruttano ogni occasione per mera propaganda politica e alla fine non sanno leggere e interpretare i bisogni delle persone. Forse è questo uno dei motivi della ciclica crisi dei partiti: la loro litigiosità, l’incapacità di rinnovarsi, la lentezza nel cogliere i cambiamenti sociali e culturali, l’anteporre ciò che divide ai valori che uniscono”.

“La nostra esperienza amministrativa ha come priorità di restituire dignità e amore a Viareggio – sottolinea il primo cittadino -, senza far prevalere i calcoli politici e l’istinto di autoconservazione che pervade la politica fatta per se stessi. Abbiamo puntato sulla discontinuità, abbiamo premiato le competenze e abbiamo soprattutto sollecitato i cittadini a credere di nuovo nella politica come azione amministrativa in grado di declinare il cambiamento“.

Poi un bilancio dell’attività:

Molti risultati sono oggi visibili: la fine del dissesto, la realizzazione di interventi per restituire a Viareggio la bellezza che ha in sé, la riprogettazione delle manifestazioni culturali nel segno della modernità, la ripresa del turismo e insieme ad esso del comparto economico e produttivo che rende Viareggio conosciuta in tutto il mondo. Molte cose restano da fare, abbiamo un progetto per la città che deve continuare; su alcune cose possiamo e dobbiamo migliorare, ma quello che non si può mettere in dubbio è il cambiamento nei metodi e nei modi di fare politica. Chi mi conosce sa che in questi anni, pur riconoscendone il valore e il ruolo sociale, ho sempre cercato di non conformarmi alle liturgie dei partiti; anche nelle settimane scorse ho rifiutato promesse di poltrone e incarichi; l’ho sempre fatto per un unico motivo: affermare, con la concretezza delle scelte, che una buona amministrazione è la risposta più chiara e tangibile di un’efficace azione politica.

Infine, la conferma e le prospettive per il futuro: