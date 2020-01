Elezioni amministrative, i Riformisti da Del Ghingaro

I Riformisti Toscani andranno a breve ad un incontro con Giorgio del Ghingaro per un esame della situazione viareggina e della Regione Toscana, ma fin da ora manifestano il loro entusiasmo per l’annunciata sua nuova candidatura a sindaco di Viareggio. “Un sindaco del fare – commenta Francesco Colucci -, che ha ricostruito la dignità di Viareggio, dispersa da sciagurate gestione di destra e di sinistra, nel recente passato.

“Per le elezioni regionali i Riformisti Toscani sostengono Italia Viva e il candidato presidente Eugenio Giani, un riformista capace, che ben conosce la realtà Toscana e i suoi problemi – aggiunge Colucci -. Per il Comune di Viareggio i Riformisti Toscani sono a fianco di Del Ghingaro e sono certi che anche Matteo Renzi e Italia Viva decideranno di sostenerne la riconferma a Sindaco, assieme alle numerose liste civiche che lo affiancano”.

“Sarebbe anche opportuno e lanciamo noi la proposta, che la lista di Italia Viva alla Regione, nella Provincia di Lucca – spiega Colucci -, desse spazio ad una candidatura civica viareggina indipendente, definita con le liste civiche che sostengono Del Ghingaro. Non abbiamo parole infine per le sconsiderate decisioni umorali del Pd vareggino che con pervicace supponenza sta facendo di tutto e di più per regalare il Comune a Salvini, oltre che mettere a rischio anche il risultato elettorale per la Regione Toscana”.