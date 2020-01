Incendio in una casa, giovane in ospedale

Paura nella notte in un appartamento di via Emilia a Querceta per un incendio scoppiato in camera da letto. L’allarme è stato dato dalla ragazza di 26 anni attorno alle 4 di stanotte (20 gennaio).

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso la giovane donna che non ha fortunatamente riportato ferite. Soltanto per precauzione è stata condotta al pronto soccorso con il codice verde.

Un corto circuito, invece, è stato individuato come causa del rogo che è stato spento dai vigili del fuoco.