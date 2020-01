Laboratorio di analisi della Versilia, Asl: “Nessun disagio”

“Sostituzioni in corso e nessun disagio all’utenza”. L’Asl Toscana nord ovest risponde alle dichiarazioni dei rappresentanti sindacali Cgil Fp e Uil Fpl in merito alla situazione del personale del laboratorio di analisi all’ospedale Versilia.

Il personale assegnato al laboratorio analisi è costituito da 23 tecnici sanitari e un coordinatore.

“Nel complesso del personale tecnico-sanitario impiegato nell’ospedale Versilia non è mai stata programmata una diminuzione di personale, anzi – precisa l’Asl – le organizzazioni delle unità operative (trasfusionale, citodiagnostica e farmacia) sono state messe in regola, attribuendo un tecnico in più all’unità trasfusionale. Le assenze per malattia a lungo termine sono state sostituite con personale a tempo determinato mentre sono in corso le procedure per la sostituzione dei due posti lasciati vacanti da un pensionamento e da un trasferimento”.

“Infine – va avanti l’Asl -, quando è stato impiegato personale tecnico-sanitario di altri ambiti territoriali è stato per affrontare criticità improvvise e non programmabili, avvenute solo pochi giorni in un anno, e coperte con personale dotato delle necessarie competenza specialistiche che si è reso volontariamente disponibile. Si precisa che nessun disagio è stato creato all’utenza e le criticità organizzative che si sono verificate sono da considerarsi nella normale gestione delle organizzazioni complesse e per tale motivo si ringrazia tutto il personale che si è reso disponibile per affrontarle con spirito di dedizione alla professione”.