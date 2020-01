Pellegrini (Cambiamo!): “A Camaiore giunta totalmente assente”

“A Camaiore giunta totalmente assente”. Ad affermarlo è Fabrizio Pellegrini, responsabile per la Versilia di Cambiamo!

“Sono passati quasi tre anni dalla sofferta vittoria del sindaco del Dotto – dice Pellegrini – che appena rieletto come primo atto, ha smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro utile alla comunità. Tutti ricorderanno sicuramente i cantieri aperti a tre mesi dalle elezioni. Erano previsti dei dossi in molte zone per diminuire la velocita ad esempio, ed invece non se ne è fatto niente. Promesse e contropromesse regolarmente disilluse. Altro esempio lampante è lo stato delle strade: disastrose e in alcune zone pericolose“.

“Altro esempio calzante è via dello Stadio – prosegue Pellegrini – dove furono applicati quattro dossi per il rallentamento della velocità, con la promessa di fare la strada fino al centro: altra situazione disattesa. Insomma finite le elezioni, finita la necessità di tappare buche, come sulla via Italica, ridotta in pessimo stato. Se cosi ancora sarà, per i camaioresi saranno due anni ancora lunghi, prima di cambiare nuovamente nel 2022 colore a questa amministrazione”.

“I problemi ci sono e sono sentiti – prosegue ancora la nota – Camaiore merita sicuramente di più”.