Farmacie comunali di Massarosa assumono un commesso

Far.Mas S.r.l assume. L’azienda Farmacie Comunali Massarosa ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di commessi di farmacia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bando è stato pubblicato in questi giorni sia sul sito internet del Comune di Massarosa che sul sito di Farmas ( www.farmas.eu ). La graduatoria che andrà a formarsi dopo la selezione servirà sia per attingere la figura professionale richiesta in questo frangente, sia per far fronte ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si renderanno necessarie.

Requisiti per poter accedere sono: cittadinanza italia o di uno stato membro dell’Unione Europea, avere 18 anni compiuti, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, diploma di scuola media superiore quinquennale (secondo grado), patente di guida di tipo B. Indispensabile anche aver avuto una esperienza lavorativa di almeno sei mesi come commesso di farmacia (non sono considerati validi ai fini della selezione stage, tiricini formativi o collaborazione professionali).

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato A scaricabile sul sito della Farmas o del Comune: dovrà essere datata e sottoscritta e andrà allegata anche copia del documento di identità. Le domande possono essere consegnate di persona o inviate con raccomandanta con ricevuta di ritorno direttamente a Far.Mas srl – Farmacia Comunale n.2 – via delle Sezioni n256 /3 Piano di Conca 55054 Massarosa. Gli uffici sono aperti dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. La domanda può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: farmas@assofarm.postecert.it. Nell’oggetto della mail o sulla facciata della busta chiusa deve essere riportato Domanda per ammissione alla selezione pubblica per commesso di farmacia.

Il termine ultimo per presentare la domanda sono le 12 del 14 febbraio prossimo. Nel caso in cui le domande dovessero superare le 20 unità si procederà ad effettuare una preselezione prima di passare alla prove orali e scritte.