Massarosa, le scuole di Piano di Mommio resteranno chiuse fino a venerdì

La scuola dell’infanzia e le scuole primarie Aldo Moro di Piano di Mommio resteranno chiuse da domani (29 gennaio), a venerdì (31 gennaio). A comunicarlo la direzione dell’istituto comprensivo Armando Sforzi di Massarosa, in accordo con l’ufficio scuola.

La chiusura si è resa necessaria per la riparazione di una caldaia che risale al 1987 e che già in una relazione del 2015 era segnalata come obsoleta e da sostituire.

Nei prossimi giorni sarà sostituito il bruciatore danneggiato per una spesa di oltre 10mila euro.