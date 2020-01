Carta di Viareggio, 15 mila euro ai tre lavori finalisti

Il contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere passa attraverso le più sfavriate forme d’arte. Sarà l’assessora all’istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco, a premiare i vincitori del concorso Carta di Viareggio che avranno realizzato i migliori elaborati del progetto rivolto agli studenti e alle studentesse dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali con indirizzo grafico o di design. La stessa Regione, promotrice del progetto, destinerà 15 mila euro ai tre lavori finalisti. Il concorso è inserito tra le manifestazioni collaterali del Carnevale viareggino al fine di valorizzare, attraverso grafici ed immagini un tema così importante. La premiazione si svolgerà il prossimo 25 febbraio.

Il concorso è legato alla Carta redatta un anno fa da un gruppo di lavoro formato da donne toscane con competenze diverse tra loro, giuridiche e sociologiche,

politologiche e psicologiche, mediche ed economiche, che hanno sintetizzato l’impegno al contrasto della violenza di genere nei settori della formazione, della prevenzione, della riforma normativa e della cultura. Lo scopo della Carta è favorire l’affermazione di una cultura sociale e di azioni concrete di contrasto alla violenza.

“Proprio per promuovere azioni volte a contrastare ogni forma di violazione dei diritti umani, in continuità con i contenuti della Carta di Viareggio, abbiamo organizzato questo concorso riservato alle scuole superiori chiedendo l’elaborazione di illustrazioni in grado di affermare dei valori educativi – ha affermato l’assessora regionale Grieco -. Il coinvolgimento della scuola e degli studenti è fondamentale. Non a caso gli elaborati vincenti saranno destinati agli alunni della scuola primaria per sensibilizzarli al superamento di questa piaga sociale. Una doppia azione educativa, dunque, nella logica del peer to peer”.

Le proposte sono in corso di valutazione da parte di una commissione appositamente nominata ed i nomi dei vincitori saranno resi noti in occasione della premiazione del Carnevale. Per la realizzazione del concorso la Regione Toscana ha stanziato 15 mila euro di fondi regionali che andranno ai primi tre migliori elaborati grafici. Il concorso si inserisce a pieno titolo nelle buone pratiche di alleanza formativa tra la scuola e il contesto sociale produttivo ed economico del territorio regionale ed a scelta degli istituti scolastici partecipanti potrà essere incluso nei Pcto, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.