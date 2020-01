Concessioni demaniali, Zucconi (Fdi) al ministro: “Basta incertezze”

Il deputato di Fratelli di Italia Riccardo Zucconi durante il suo intervento alla Camera ha replicato alla ministra dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli dopo aver presentato l’interrogazione sulla questione della proroga delle concessioni demaniali per la categoria dei balneari. Un tema che, da diverso tempo, è al centro dell’attenzione soprattutto per quanto riguarda il litorale versiliese.

“Sono insoddisfatto – replica Zucconi -. Non si dice che il decreto del presidente era uno dei passaggi per evitare le procedure di infrazione dell’Europa. Non solo manca questo decreto ma addirittura c’è una sentenza del consiglio di stato che dichiara nulla quella proroga. Ci sono varie lettere inviate dai comuni ai richiedenti che sospendono l’attuazione di questa, che è una legge dello stato”.

“Cosa aspettate? – prosegue il deputato-. Non potete continuare a lasciare a bagnomaria una categoria di 30 mila imprese e 100 mila addetti in questa dimensione di incertezza. Dite che siete contrari a questa proroga. Noi, come Fratelli di Italia, rimaniamo accanto alle imprese e dei balneari in questo caso”.