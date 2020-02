Forte dei Marmi, nasce il circolo Fdi

Si è costituito pochi giorni fa, il 29 gennaio scorso, il circolo territoriale denominato Circolo Fratelli d’Italia-Forte dei Marmi.

Ne è responsabile il coordinatore e dirigente provinciale Silla Silvestri che dichiara: “Il circolo viene costituito per diffondere al meglio i programmi di Fratelli d’Italia, inerenti a Lavoro, Salute, sicurezza, sociale, Sport e tutte le varie ematiche, espresse in modo chiaro dalla nostra leader Giorgia Meloni”.

“Nel contempo – ha detto – bisogna monitorare e valutare, al meglio, il nostro territorio, andando a parlare con le persone, le categorie merceologiche, ascoltare le loro esigenze o problematiche, in modo da portare programmi ben precisi in loro aiuto. Per citarne uno: la Bolkestein, della quale ci siamo occupati in modo continuo ed efficace. Per non dimenticare Cava Fornace con tutte le sue enormi problematiche di ricaduta sul territorio, per la quale siamo ancora in attesa di una risposta alla nostra interpellanza parlamentare”.

“Mi fa molto piacere – prosegue Silvestri – evidenziare che la Destra, anche a Forte dei Marmi, sta riprendendo il ruolo che le compete. Tutto questo sarà realizzato dal nutrito ed entusiasta gruppo di persone che hanno gia’ aderito al Circolo, al quale se ne stanno aggiungendo molte altre”.

“Il nostro obiettivo primario – prosegue – sono le elezioni regionali e, soprattutto, quanto accade sul territorio di Forte dei Marmi, ma non trascureremo e anzi daremo il nostro appoggio, alle imminenti comunali di Viareggio e a quelle di Seravezza. La prossima settimana organizzeremo una riunione aperta a tutti coloro che desiderano ascoltare i nostri programmi e che vorranno unirsi a questo gruppo. Saranno comunicati a breve luogo e data”.