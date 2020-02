Fdi, nasce il circolo territoriale di Camaiore

Si è costituito il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Camaiore. A comunicarlo il coordinatore comunale Fdi Andrea Riccardo Fornari, che da oggi sarà anche presidente del Circolo stesso, mentre il ruolo di vicepresidente sarà affidato a Simone Frugoni.

“Lo scopo è quello di stare vicino alle persone, capire le esigenze dei cittadini e del territorio, un’occasione di incontro e di discussione su quelle che sono le problematiche della città, in un’ottica costruttiva e di espansione – afferma Fornari – La nascita del Circolo avviene in un momento di forte crescita del partito sia a livello nazionale che locale e, nello specifico, chiude il processo che ha visto il passaggio di molti forzisti in Fdi lo scorso dicembre. Siamo un gruppo coeso, determinato, propositivo, abbiamo all’interno persone competenti e di spessore: è la nostra unione che fa la forza. Un grazie per questo va all’Onorevole Riccardo Zucconi che ci ha supportato in questa costante crescita. Fratelli d’Italia sta lavorando tanto e bene e siamo pronti per voltare pagina – conclude – Dopo le elezioni regionali, importante momento di confronto, inizieremo già a lavorare sul territorio per le comunali del 2022. Unico obiettivo: vincerle”.