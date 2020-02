Giovani per Viareggio scende in campo per le prossime elezioni amministrazione. L’associazione si presenterà mercoledì prossimo (12 febbraio) alle 18,30 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio.

In primo piano il “programma elettorale elaborato dopo i numerosi incontri pubblici che in questi mesi abbiamo avuto con la cittadinanza – spiegano dal movimento -. Sarà quella la sede in cui comunicheremo la nostra scelta: andare da soli con un nostro candidato oppure appoggiare un altro candidato e in questo caso chi”.