Simonini (Cambiamo!): “Acqua torbida a Massarosa, siamo con i cittadini”

“Siamo vicini ai cittadini esasperati dal caro prezzo e dal mancato utilizzo regolare dell’acqua, che in molte occasioni risulta di colore torbido”. Lo dice Simone Simonini del comitato provinciale di Cambiamo!.

“Come Cambiamo siamo a disposizione per qualsiasi battaglia utile alla collettività – afferma – per fare chiarezza e riportare il servizio alla normalità, poiché la vicenda si protrae ormai da molto tempo. Non è possibile, stando alle lamentele dei cittadini, come una semplice bolletta con modesto consumo, si possa trasformare in un vero e proprio salasso comprensivo di molti oneri”.

“Inoltre – aggiunge – il danno è reso doppio quando i consumatori, forzatamente, si vedono costretti a comprare l’acqua in bottiglia semplicemente per bere e cucinare. I residui ferrosi, in alcune circostanze hanno compromesso il regolare funzionamento di elettrodomestici aggravando ulteriori costi per il consumatore. Come movimento politico presente in parlamento, oltre a schierierarci in difesa dei consumatori, rimaniamo disponibili per fare chiarezza su un servizio fondamentale per la collettività”.