Gaia, Montemagni: “A Massarosa bollette salate e pessimo servizio”

“Tanto per cambiare non arrivano buone notizie per gli utenti massarosesi che devono fare i conti con la solita inadeguatezza del gestore idrico Gaia”.

Toni aspri quelli di Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che commenta: “L’acqua non è certamente di livello ma le bollette sono elevate ed i cittadini, giustamente, si lamentano di questo iniquo trattamento”.

“Vi sono, altresì, voci di spese accessorie – precisa l’esponente leghista – che vanno a gonfiare inevitabilmente i costi, mentre la limpidezza è solamente un’utopia”.

“Ci chiediamo, poi, proprio riguardo a questa tematica – sottolinea la rappresentante del Carroccio – che fine abbia fatto il Comitato qualità servizio idrico, istituito cinque anni fa con lo scopo di recepire eventuali criticità e formulare proposte per azzerare i problemi”.

“Praticamente – insiste Montemagni – pur se lavoro ce ne sarebbe stato in quantità industriale (tra l’altro si doveva occupare pure di rifiuti…) il Gruppo di lavoro è assolutamente inoperoso e quindi totalmente inconcludente”.

“Ecco un altro esempio lampante, quindi – conclude – di come l’attuale maggioranza targata Pd, fortunatamente ormai al capolinea, s’interessa delle criticità dei cittadini”.