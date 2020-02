Tributo a Tina Turner, successo al teatro Manzoni

Con lo scopo di mettere insieme uno spettacolo gradevole e destinare fondi alla beneficenza, il Lions Club Massarosa del presidente Franco Davini ha organizzato una serata tributo a Tina Turner, al teatro Manzoni di Massarosa.

Il pubblico, che ha completamente esaurito i posti disponibili, ha tributato il giusto e meritato successo all’iniziativa, oltre che a permettere, con il ricavato della serata, l’acquisto di una “joelette” da donare ad una associazione del comune di Massarosa e, comunque, metterla a disposizione di chiunque voglia farne uso.

La joelette è una carrozzina “speciale” che permette a persone con disabilità motoria di percorrere sentieri fuori strada e muoversi anche in situazioni estreme per chi convive quotidianamente con questa problematica.

Oltre che per il fine, la serata è stata molto intensa grazie alla qualità del gruppo musicale Acid Queen e alla voce di Eleonora Vecchio, che hanno eseguito i pezzi più significativi di Tina Turner, trasformando il teatro in una vera e scatenatissima sala da ballo.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della serata- dice il presidente del Lions Club Massarosa Franco Davini -, che è stata emozionante sotto tutti i punti di vista, soprattutto per la componente legata alla solidarietà. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al gruppo che ha preso gratuitamente parte alla serata, all’organizzazione del teatro e a tutte le persone che vi hanno partecipato, invitandole ad un nuovo evento a ingresso libero, sabato 28 marzo, in cui verrà proiettato il documentario Un cammino per tutti”.