Rione Darsena, novità nel menù del Baccanale per i 50 anni

Tordello di pesce e ‘prova del polpo’ con lo chef Cristiano Tomei. Sono queste le novità per il cinquantesimo anniversario del Rione Darsena. Il menù del Baccanale si arricchisce del nuovo primo con sugo di mare e diventa il teatro di una sfida culinaria. Tutto questo con la complicità della star viareggina dei fornelli, cuoco stellato e protagonista televisivo di primo piano.

L’annuncio è stato fatto questa mattina (7 febbraio) dallo stesso Tomei in collegamento Skype da Milano. Ai giornalisti radunati nella nuova sede del Carnevaldarsena di via Paolo Savi 174, lo chef viareggino ha rivelato la ricetta del tordello darsenotto che verrà proposto nel corso della prossima festa rionale, dal 21 al 25 febbraio: ripieno di patate con ragù di polpo, un piatto semplice e saporito.

Tomei ha raccontato di sentire moltissimo la festa rionale, alla quale non manca di partecipare fin da quando era ragazzo. La svolta culinaria coinvolgerà anche lo chef storico del Rione, Vincenzo Biagi, responsabile da anni delle cucine trabaccolare, al quale Cristiano Tomei ha rivolto i complimenti, in particolare per il celebre risotto unico della Darsena.

Vincenzo e Cristiano saranno fianco a fianco anche nell’organizzare e giudicare la ‘prova del polpo’: sfida ai fornelli per individuare, tra i concorrenti che vorranno cimentarsi, il più abile nel cucinare il polpo. L’esibizione avrà luogo nella tarda mattinata di sabato 22 febbraio in via Coppino. Chi volesse proporre la propria partecipazione alla sfida può già contattare gli organizzatori del Rione attraverso i social media.